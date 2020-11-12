Devrek'te HES uygulaması aralıksız devam ediyor

Alınan karar gereği Devrek'in Uzunçay Mevkiinde uygulama yapan ekipler Hes kodu olmayan vatandaşlara yardımcı olurken, sorgulamalarında riskli temaslı olan kişilere de idari para cezası uygulanıyor. Riskli ve temaslı olan sürücüler ve araçlardaki diğer vatandaşların il merkezinde ki karantina yurduna sevk işlemleri sağlık ekipleri nezaretinde gerçekleştirilirken, yetkililer ,” Uygulamaların kesintisiz olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdiler.