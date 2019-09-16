Devrek'te "İlköğretim Haftası" etkinliği

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "İlköğretim Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tören, Devrek Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, eylül ayının üçüncü haftasının "İlköğretim Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

İlköğretim Haftası'nın her yıl coşkuyla, yeniden okuma-yazma yarışına başlanılan hafta olduğunu ifade eden Turan, "Uzun bir yaz tatilinden sonra, okulların açılmasıyla çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın, heyecanını ve mutluluğunu ve coşkusunu yaşadılar. Öğretmenlerimiz; öğrencileriyle buluşmanın sevincini yaşarken, kıymetli velilerimiz, anneler ve babalar da en kıymetli varlıkları, çocukları kadar sevinç ve heyecan yaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı, vatanını ve milletini seven, onu daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetişmeleri, ilköğretimden itibaren başlayan eğitim süreci ile başlar. Bu sebepledir ki, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır' sözü ile ilköğretimin hayati önemini vurgulamıştır. İlköğretim, çocuklarımız için maddi ve manevi kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaran, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ertelenemez bir süreçtir. İlköğretim, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın en önemli basamağıdır" dedi.

Bu büyük hedeflere ulaşmanın, çocukları bu hedefler doğrultusunda yetiştirmek için en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü aktaran Turan, "En iyi sizler biliyorsunuz Bizler bu görevlerimizi yaparken, öğrencilerimizi sevgiyle ve şefkatle kucaklayacağız. Onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için hep birlikte çok çalışacağız. En kıymetli varlıklarınız olan çocuklarınız bizlere emanettir. Bizler onları hayata, geleceğe hazırlarken sizlerle işbirliği içinde çalışacağız. Çocuklarımız için en iyisini yapabilmek, onların bugün ve yarınlarını daha güzel yapmak için, okul yönetimleri ve öğretmenlerimiz ile sürekli dayanışma içinde olmanız işimizi kolaylaştıracak, hedeflerimize daha kolay ulaştıracak ve sizlerin ilgisi bizler için itici güç olacaktır" diye konuştu.

Öğrencilerin yapacakları çalışmaların ülkenin geleceğini belirleyeceğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bu bilinç ile derslerinize çalışınız. Unutmayınız ki dünyanın en kaliteli okuluna da gitseniz, dünyanın en iyi öğretmenlerinden ders alsanız, sizler çalışmadığınız sürece istediğinizi elde edemezsiniz. Derslerimizi düzenli çalışırken, çocukluğumuzu yaşamaktan da geri kalmayacağız. Her birinizin okulda, sosyal, kültürel, sportif ve sanat faaliyetlerine katılmanızı öneriyorum. Böylece arkadaşlıklarınız daha çok gelişecek, kendinize güvenecek, yeteneklerinizi geliştirecek ve yarınlar için güzel anılar biriktireceksiniz. Öğretmenlerinizi, sizler için her türlü fedakarlığı yapan anne ve babalarınızı dinleyiniz, onları üzmemeye gayret ediniz. Biz sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz."

"Daima yeniliği aramayı özendirmeliyiz"

Büyük devletlerin nitelikli kadrolarla, yetişmiş insan gücüyle ayakta durduğunu ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Bilimde ve teknolojide öncülük etmek için eğitim sisteminin belirli bir felsefeye dayanması, kurumların buna göre şekillenmesi şarttır. Eğitim felsefemizin bir ayağı Türk tarihine, Türk kültürüne ve vatan toprağına sımsıkı basarken bir ayağı da dünyayı dolaşmalı, evrensel olmalıdır. Doğal maddi kaynaklara sahip olmayan milletler ve ülkeler için, yetişmiş insan gücünün, üretimin ve üreticiliğin önemi çok daha büyüktür. Eğitim ve öğretimde, çocuklarımızı vatan, bayrak ve millet aşkı ile yetiştirirken, onlara bilimsel düşünme yeteneği kazandırmalıyız. Eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı, daima yeniliği aramayı özendirmeliyiz. Ancak bu şekilde Yüce Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimet olan akıllarını kullanabilir, doğru ile yanlışı ayırt edebilirler. Böyle olduğu takdirde, birilerinin adamı olarak değil, birer fert olduklarının bilincinde olarak yetişebilirler. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanan, bilimsel düşünme yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek için bugün, dünden daha fazla çalışmalıyız."

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl 30 okul ve kurum, 600 civarında personelle yaklaşık 7 bin öğrenciye eğitim hizmeti vereceklerini açıklayan Turan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her yıl olduğu gibi ilçemiz okullarında yeni eğitim-öğretim yılı için gerekli hazırlıklar bu yıl da yapılmış, okullarımız eğitim- öğretime hazırlanmıştır. Bu çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği veren başta kaymakamlığımıza, belediye başkanımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm okullarımızın Okul Aile Birliği üyelerine ve yardımsever Devrek halkına teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilçemiz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmen arkadaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, eğitim şehitlerimizi rahmet-minnet ve şükranla anıyor saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Devrek Fatih İlkokulu'nda "İlköğretim Haftası" etkinliklerine şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam edildi. Programa, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.