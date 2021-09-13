Devrek'te İlköğretim Haftası etkinliği

Devrek'te İlköğretim Haftası nedeniyle çelenk sunma etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde “2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Kutlama Haftası” nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi. Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen organizasyona Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, yaptığı konuşmada,” 2021-2022 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası ilçemize, ülkemize ve eğitim ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verirken, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile tören sona erdi.

Düzenlenen törene; İlçe protokolünün yanı sıra okul idarecileri,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.