Devrek'te istiklal marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma” etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen ve bu yıl 98. yılı gerçekleştirilen “ 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma” programı Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlanırken, Devrek Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sevgi Yanık tarafından davetlilere günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ilgili sunum, İstiklal Marşının ilk bestesi, Mehmet Akif Ersoy şiiri, öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşı videosu davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen anma törenine; Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.