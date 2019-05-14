İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı

Devrek sınırları içinde izinsiz define kazısı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 Mevki'i ormanlık alanda izinsiz define kazısı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandılar. Bir ihbarı değerlendiren Devrek İlçe Jandarma ekipleri ormanlık alanın zirvesinde kaçak define arayan kişileri suçüstü yakalayarak adli mercilere teslim ederken, Ç.A ve A.A adlı kişiler adliyede ki soruşturmanın ardından serbest bırakıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.