Devrek'te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 Mevki'i ormanlık alanda izinsiz define kazısı yapan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandılar. Bir ihbarı değerlendiren Devrek İlçe Jandarma ekipleri ormanlık alanın zirvesinde kaçak define arayan kişileri suçüstü yakalayarak adli mercilere teslim ederken, Ç.A ve A.A adlı kişiler adliyede ki soruşturmanın ardından serbest bırakıldılar.