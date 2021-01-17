Devrek'te kar köy yolarını kapattı

Devrek'te devam eden kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy yollarında kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, ekipler kapanan 16 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar.

Köy Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Devrek'e bağlı toplam 16 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını ancak, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bu yolların tekrar araç trafiğine açıldığını ifade eden yetkililer,” Su ana kadar bize gelen 16 köy yolunun kapalı olduğu ihbarını aldık ve ekiplerimizi bu güzergahlara yönlendirdik. Ekiplerimiz aralıksız olarak yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bazı ana yollarımızda kar kalınlığı zaman zaman bir metreyi buluyor. Acil durumlarda meydana gelebilecek vakalar için de paletli ambulanslarımız hazır vaziyette bekletiliyor” şeklinde ifade kullandılar.