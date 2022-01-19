Devrek'te kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın tatil

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Devrek Kaymakamı Ümit Altay, 19 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime bir günlük tatil verildiğini şu şekilde açıkladı; “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İlçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yaşayan öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretim devam edecektir. Değerli velilerimizin ve öğrencilerimizin bilgilerine. Hayırlı geceler diliyorum.”