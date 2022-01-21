Devrek'te kardan Aşık Veysel figürü yaptılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki engelsiz yaşam merkezindeki gençler kardan Aşık Veysel figürü yaptı.

Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğrenim gören gençler yağan karı kurum bahçesinden kardan adamlar yaparak değerlendirdiler. Gençler Kurum Müdürü Adil Karakaruk ve Erkan Özdemir öğretmenleriyle kardan Aşık Veysel ve değişik figürleri beraber yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Öğretmenleri Erkan Özdemir, "Engelsiz yaşam kızlarımız çeşitli branşlar yaparak onları normal yaşantılarından eksik kalmamasını onlar için hergun çeşitli aktive yaparak onların mutlu olmasını sağlıyoruz. Daha önce doğada yürüyüşlerizle baslarak onları eğitimlerini tamamliyoruz" dedi.