İhlas Haber Ajansı

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Devrek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Ekipler yol çalışmalarına devam ediyor


Devrek'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve köylerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarında bulunmasının ardından sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte ulaşıma kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılmaya devam ediyor.

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