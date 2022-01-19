Devrek'te karla mücadele sürüyor

Devrek'te ekplerin yogun çalışmaları neticesinde kapalı köy yolu bulunmuyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kar ile mücadelelkerini aralıksız sürdüren Devrek Özel İdare ekipleri araçları ile sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ederlerken, ilçeye bağlı köy yollarında kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

Devrek Özel İdare Şefi Hulusi Davulcu,” Arkadaşlarımız sahada aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar. Köy yollarının ulaşıma kapanmaması için var güçleri ile yogun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yine de vatandaşlarımızın yaşanabilecek bir durumda 112'yi aradığında ise paletli ambulanslar devreye girmekte vatandaşlarımızın bu konuda da bilgileri olsun” diye konuştu.