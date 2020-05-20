İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiler

Devrek’te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar sokaklara akın ettiler.

Devrek'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar sokaklara akın ettiler.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Devrekli vatandaşlar bayram alışverişlerini yapmak için pazar alanlarına ve marketlere akın ederlerken, ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar da sokaklarda gezmenin ve eğlenmenin tadını çıkardılar.


Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına ikinci kez izin verilen çocuklar anne ve babaları nezaretinde bisiklet ve kaykaylarla eğlenirken, büyükler de banka ve pazar alanlarında işlerini görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Özellikle sosyal mesafe kurallarına hiçe sayarak banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara zaman zaman yetkililer müdahalede bulunarak sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, ilçede sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar hayata geçmesine kadar hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.