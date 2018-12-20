Devrek'te Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi

Devrek'te İmam Hatip okulları arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda başta Devrek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu, Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alaplı İmam Hatip Ortaokulu, Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Kozlu Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kilimli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yarıştığı programda konuşlan ve ev sahipliğini üstlenen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bahattin Kapan, ”Allah güzel sesli bir Peygamberin Kur'an-ı teganni yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır.” Çok değerli davetliler İmam Hatip Ortaokulları arası düzenlenen bu yarışmalardan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmalarına başvuran öğrencilerimiz burada jüri ve siz değerli davetliler huzurunda tüm hünerlerini sergilediler. Buradan her iki kategoride de birinci çıkacak olan öğrencimiz ilimiz bölgede temsil etmeye hak kazanacaklardır şimdiden kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

9 öğrencinin yarışmaya katıldığı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında “ Devrek Atatürk İmam Hatip Ortaokulundan Ensal Şenol ve Oğuzhan Eren birinci olurken, yine aynı okuldan da hafızlık dalında Gürkan Eser birinciliği elde etti.

Düzenlenen yarışmaya; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, diğer öğrencilere de günün anısına katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler ve Zonguldak'tan jüri görevini üstlenmek için gelen eğitimcilere de ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.