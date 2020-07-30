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Devrek'te Kurban Bayramı öncesi durgunluk yaşanıyor

Devrek’te koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesi nedeniyle ilçede bayram arifesi durgun geçiyor.

Devrek'te koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesi nedeniyle ilçede bayram arifesi durgun geçiyor.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle ilçede hissedilir derecede bayram arifesi durgun geçiyor.


Bölgenin en hareketli en hareketli pazarına sahip olan Devrek tarihinin en durgun arefesini yaşıyor. Özellikle de esnafların dört gözle beklediği Kurban Bayramı arefesi koronavirüs vakalarının artış göstermesi sebebiyle vatandaşların ilçeye gelmemesinin en büyük nedenlerinden birisi olduğu tahmin ediliyor

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