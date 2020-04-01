Devrek'te meyve ve sebze fiyatları düşmeye başladı

Devrek'te Koronavirüs tedbirleri arasında halk pazarının iptal edilmesinden sonra manavlarda meyve ve sebze fiyatlarında düşüş görülmeye başlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Koronavirüs kapsamı nedeniyle ilçede Pazartesi günleri kurulan açık halk pazarının iptal edilmesinin ardından ilçede ki manavlarda sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür düşüşler yaşanmaya başlandı.

Devrek'te manav işletmeciliği yapan Cihan Baycan "İlçemizde her hafta kurulan halk pazarının virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından manavlarımızın birçoğunda bazı meyve ve sebze fiyatlarında zaman zaman yüzde ellilere varan düşüşler yaşanmaya başladı. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince ucuz sebze ve meyve yedirmeye çalışacağız diyen Baycan, Marketlerde de fiyatlar oldukça yüksek aynı duyarlılığı onlardan da bekliyoruz. Bu süreç içinde hep birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olalım ” diye konuştu.