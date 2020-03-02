İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te muhtarlara bilgilendirme eğitimi

Devrek’te mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Devrek'te mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından mahalle ve köy muhtarları ile ihtiyar heyetine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.


Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda kurum uzmanları Esra Ermiş ve Ümit Civak tarafından “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı” kapsamında madde bağımlılığı, sonuçları ile öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi sunumunda bulunuldu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.