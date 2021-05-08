Devrek'te Pazar alanına girişlerde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi

Pandemi nedeniyle uzun süredir açılamayan ve Cumartesi günü faaliyetine izin verilen halk pazarına gelen vatandaşlar emniyet güçleri ve zabıtalar tarafından gerekli denetimler gerçekleştirilerek alışveriş yapmaları sağlanıyor.

Hes kodunu ibraz eden ve hijyenleri sağlanarak Pazar alanına alınan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederlerken,” Uzun zamandır halk pazarı açılmıyordu bugün de gözle görülür bir yoğunluk söz konusu bunun da nedeni Ramazan Bayramına sayılı günler kalmasından kaynaklanıyor. Tedbirlerin alınmasında emeği geçen yetkililer teşekkür ediyoruz” diye konuştular.