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Devrek'te pazar yerinde HES uygulaması başladı

Devrek’te pazar yerlerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulaması başladı.

Devrek'te pazar yerlerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ‘Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başladı.


Koronavirüs salgını nedeniyle Devrek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Pazaryeri'ne giriş çıkışlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanacak.


Devrek'te her Pazartesi günleri kurulan halk pazarına 16 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren esnaf ve vatandaşlara giriş çıkışlarda HES kodu sorgulaması yapılmaya başlanacak.


Devrek Belediyesi Zabıta Personeli tarafından yapılacak HES kodu sorgulamasının yanında esnaf ve vatandaşların maske takmaları, hijyen ve mesafe konusunda uyarılarda bulunulacak. Uygulamanın ilçe genelindeki tüm Pazaryeri alanlarında yapılacağı bildirildi.


Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Pandemi sürecinin başından bu yanan titizlikle sürdürdüğümüz tedbir çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı salgın tedbirlerine karşı duyarlı olmaya, mücadelede tüm ekiplere yardımcı olmaya çağırıyoruz” dedi.


Alınan bu karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı, kaydedildi.

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