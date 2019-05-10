Devrek'te Ramazan Ayının ilk Cuma namazı yoğun bir cemaat ile idrak edildi

İslam aleminde 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın ilk Cuma namazında Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ve çevresinde ikamet eden müminler camilere akın ettiler. Çevrelerde bulunan camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan ayının ilk Cuma namazını eda edebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, namaz kılmak için iştirak ettikleri camilerin içlerinde yer bulamayanlar namazlarını camilerin avlularında ve yollarda eda etmek zorunda kaldılar. Ramazan ayının ilk Cuma namazını idrak eden Devrekliler,” Allah'a şükürler olsun ki bu mübarek aya yeniden kavuştuk Allahuteala sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramına da kavuşmayı nasip eder” dediler.