Devrek'te Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

İslam Alemi'nin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala mübarek ayın son Cuma namazı Devrek'te de huzur içerisinde idrak edildi.

Mübarek Ramazan-ı Şerifin son Cuma namazında Devrekli vatandaşlar camilere akın ederek kutsal ayın son Cuma namazını eda edebilmek için ilçenin cadde ve sokaklarına taştılar. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bu mübarek ayın bitmesini hüzünle karşılayan vatandaşlar son Cuma namazını kılabilmek için ilçedeki camilere akın ederek 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerifi uğurlamanın hüznünü, mutluluğunu ve heyecanını yaşadılar.