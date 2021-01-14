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Devrek'te sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı

Devrek’te koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı.

Devrek'te koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınına yönelik aşı uygulanmasına başlandı. Covid-19 aşısı acil kullanım onayı almasının ardından Devrek Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.


Aşı uygulaması ile ilgili bilgi veren Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Merdivan,” İlçedeki sağlık ocaklarında, özel sağlık kuruluşlarında ve hastanemizde görev yapan yaklaşık 50 sağlık çalışanına bugün itibarıyla aşı uygulanmasına başlanmıştır. İki aşamalı olarak uygulanacak olan Covid-19 aşısının 4 hafta sonra ikinci dozu hayata geçirilecek” diye konuştu.

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