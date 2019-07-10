Devrek'te şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Devrek'te yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur su basınlarına neden oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yağan ve şiddetini giderek artıran yağmur nedeniyle birinci kattaki iş yerlerini su bastı oto parktaki araçlar sular altında kaldı. Özellikle Eski Terminal'de faaliyet gösteren otopark sular altında kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmanın telaşına düştü. Belediyeden yapılan anonslarla araçlarının başına giden vatandaşlar sular içinde kalan araçlarını almak için büyük çaba sarf ederken, bir genç otopark içinde mahsur kalan kediyi de kurtarmayı ihmal etmedi. Her şiddetli yağmurda bu sıkıntıyı yaşayan alt yapısı tamamen bitirilmeyen ve aniden oto parka çevrilen alana karşı olan Devrekli vatandaşlar, "Sadece vatandaştan nasıl para alınır, bunun hesabı yapılıyor. Bizim araçlarımız zarar görse bunun hesabını verecek muhatap bulamayacağız tabii ki. Alt yapısı olmayan yere oto park yapıldı, yazıklar olsun” diye tepkilerini dile getirdiler.