İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te Sokak hayvanları barınağa yerleştirildi

Devrek’te gruplar halinde başıboş şekilde gezen ve vatandaşları tedirgin eden bir grup köpeği belediye ekipleri toplayarak barınak merkezimize götürdü.

Devrek'te gruplar halinde başıboş şekilde gezen ve vatandaşları tedirgin eden bir grup köpeği belediye ekipleri toplayarak barınak merkezimize götürdü.


Devrek'te ç sokaklarda gruplar halinde dolaşan köpekler Devrek Belediye Veterineri Nuri Gebeş'in denetim ve gözetiminde toplanarak barınağa yerleştirildi.


Köpeklerin toplanmasında azami gayret ettiklerini belirten Veteriner Gebeş, “Halkımızın sağlığını tehdit eden başıboş köpekleri sokaklardan toplayarak barınağımıza götürdük. Toplama işleminde bu sokak ve sevimli dostlarımıza hiçbir kötü muamele yapılmamıştır. Köpeklerimiz gayet sağlıklı bir şekilde barınağımızda yaşamlarını sürdürüyor. Bu konuda duyarlı ve hayvan sever halkımızın endişe etmelerine gerek yoktur müsterih olsunlar.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.