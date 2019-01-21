Devrek'te sokak hayvanları yararına kermes

Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Projesi kapsamında, ZBEÜN Devrek Meslek Yüksekokulu ve Devrek Belediyesinin katkılarıyla Devrek Hayvan Hakları ve Eğitimi Grubu (DEVHAYDER) gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen Sevimli Patiler Kermesi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bir çok Devrekli vatandaş evlerinde pasta, börek, kek gibi yiyecekler yaparak kermes alanına getirdi ve projeye katkı sağlamaya çalıştı. Diğer taraftan Devrek Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru baskılı çantalar, tokalar, ataclar ve ayraçlar satışa sunuldu. Proje kapsamında atık malzemeler geri dönüştürülerek mama bağış kutuları yapıldı ve esnaflarımızın iş yerlerine konuldu. Ayrıca hayırseverlerimiz tarafından mama odak noktaları yaptırılarak kermes alanında sergilendi. Vatandaşlar bir yandan kermes alanında satışa sunulan ürünleri alarak destek olurken diğer taraftan da sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama bağışında bulundular.

Devrek Hayvan Hakları ve Eğitimi Grubu üyelerinin şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmaların ve gruba destek veren esnafların fotoğrafları Belediye binası önündeki ekrandan yayınlandı ve herkesin bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha bilinçli olması amaç edinildi. DEVHAYDER adına konuşan Devrek Meslek Yüksekokulu Müd. Yar. Öğr. Gör. Şule Kıycı, “Öncelikle pasta, börek yaparak destek veren duyarlı tüm kadınlarımıza, projenin başından sonuna kadar gerek mama bağışı ile gerekse manevi olarak yanımızda bulunan tüm Devrekli esnafımıza, Devrek MYO öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize, kermes alanımıza gelerek ürünlerimizi alan ve destek olan duyarlı herkese teşekkür ederim. Havalar oldukça soğuk ve ne yazık ki yiyecek bir şey bulamayıp aç kalan sokak canlarımız donarak can veriyor. Bizler insan olarak sokak hayvanlarının yaşam alanlarını da işgal etmiş bulunuyoruz ve onları görmezden geliyoruz. Onların da yaşama hakkı olduğunu unutmayalım ve daha merhametli olalım. Kapılarımızın önüne su ve mama koyalım. Beslenme odaklarımız yapıldı, bu odaklara mamalar bırakalım, Devrek Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek oradaki canlara destek olalım istiyoruz. Basında hayvanlara yapılan bir çok eziyete şahit oluyor ve üzülüyoruz, bizler Devrekliler olarak sokak canları konusunda Türkiye'ye örnek olalım diyorum” dedi ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.