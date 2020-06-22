İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Devrek’te bankalarda işlem yapmak için bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını yine hiçe saydı.

Devrek'te bankalarda işlem yapmak için bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını yine hiçe saydı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ki bankalarda işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını hiçe sayarak işlem sıralarının kendilerine gelmesini beklediler.


İlçenin pazarı olması ve emekli maaşlarının da aynı güne denk gelmesi nedeniyle bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşurken Covid-19 kurallarını hiçe sayan vatandaşlar adeta virüse davetiye çıkartıyorlar.


Polis ve zabıta araçlarından anonslarla sık sık uyarılan vatandaşlar güvenlik güçleri gittikten sonra yeniden Korona virüs kurallarını hiçe sayarak sıra beklemeye devam ediyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.