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Devrek'te sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Devrek’te banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.

Devrek'te banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bankalarda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar soysal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta korana virüse karşı davetiye çıkartıyorlar.


Gerek belediye anonslarından ve gerekse de polis araçlarından yapılan anonsları adeta hiçe sayan bazı vatandaşlar özellikle de bankada işlemleri yaptırmak için sıra bekleyenler sosyal mesafeye dikkat etmeden banka önlerinde kuyruk oluşturmaya devam ediyorlar.


Sürekli vatandaşları uyardıklarını belirten yetkililer "Lütfen kurallara riayet edelim sizlerin sağlığı bizler için çok önemli diyerek uyarılar yapmamıza rağmen yinede sıralardaki mesafelere dikkat edilmiyor” diye konuştular.

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