İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Eğerci yol ayırımında sürücü Y.Ö. idaresindeki 67 NE 712 plakalı Hyundai marka aracın yolda başıboş gezen büyükbaş hayvana çarpası neticesinde araç şarampole devrilirken, sürücü Y.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.