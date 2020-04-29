Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürçeşme köyü istikametinden Devrek istikametin seyir halinde olan A.T. isimli motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen T.G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Zonguldak'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı