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Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Esrük mevkiinde Y.U. idaresindeki 67 EL 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Y.U. ile araçta bulunan. H.S. hafif şekilde yaralandı


Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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