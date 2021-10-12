Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Mantarlı Çeşme mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü R.S. idaresindeki 67 NR 965 plakalı araç ile sürücü V.D. idaresindeki 67 NV 395 plakalı araçların çarpışması neticesinde arabalarda yolcu olarak bulunan E.E. ve Ş.D isimli vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı neticesinde olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.