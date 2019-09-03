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Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü S.Y. idaresindeki resmi plakalı 67 DD 207 plakalı araç ile sürücü Y.D. İdaresindeki 67 AN 242 araçların sanayi kavşağında çarpışması sonucu özel araçta bulunan F.Ç. D.E. ile E.D. yaralandılar Yaralılardan F.Ç. Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer iki yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Meydana gelen her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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