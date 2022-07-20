Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şeklide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Ankara Asfaltı Kırıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü Y.K. idaresindeki 35 HD plakalı yakıt tankeri önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada sürücü A.D. idaresindeki 74 DH 323 plakalı yolcu otobüsü yavaşlayan yakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.