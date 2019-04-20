Devrek'te trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ataköy Mevkinde meydana gelen kazada sürücü F.B. idaresindeki 34 UP 3262 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde M.B., M.B. ve U.O yaralandı. Devrek Belediyesi Su üstü ve Su Altı Timinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yarılar olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı