İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde meydana geldi.


Ankara-Zonguldak karayolunda havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması neticesinde meydana gelen kazaya 3 araç karıştı.


Sürücü F.K. idaresindeki 67 AAB 689 plakalı araçla, H.A. idaresindeki 67 NU 196 plakalı araç ve İ.I. idaresindeki 81 AAU plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan B.Ö., M.S., İ.I ve Z.I adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.


Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.