İhlas Haber Ajansı

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Devrek'te trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ankara asfaltı üzerinde meydana gelen kazada E.Ş. idaresindeki 67 ACK 105 plakalı beton mikseri aracının sürücü C. Y. idaresindeki 34 AR 5867 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarpması neticesinde 4 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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