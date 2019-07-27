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Devrek'te trafik kazası: 5 kişi hafif yaralandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yarandı. Sürücü S.Ç. idaresindeki 14 KD 655 plakalı özel aracın sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın yoldan çıkması neticesinde araçta bulunan sürücü S.Ç., başta olmak üzere araçta bulunan yolculardan H.Y., H.Y., E.E.Y, ve N.K. adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandılar. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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