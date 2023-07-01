İhlas Haber Ajansı

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Devrek'te traktör kazası: 1 ölü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Adatepe Kara Tren mevkiinde orman yolunda, 83 yaşındaki Sadullah Adıtepe'nin kullandığı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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