İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı

Devrek’te kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldıZonguldak’ın Devrek İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanırken, ekiplerin gece ve gündüz aralıksız çalışmaları neticesinde ulaşıma kapalı köy yolu kalmadığı belirtildiKöy Hizmetleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Fatih Çalgam,” Bölgemizde birkaç günden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerimizin bir kısmının yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Devrek'te kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldı


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanırken, ekiplerin gece ve gündüz aralıksız çalışmaları neticesinde ulaşıma kapalı köy yolu kalmadığı belirtildi


Köy Hizmetleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Fatih Çalgam,” Bölgemizde birkaç günden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerimizin bir kısmının yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gece gündüz kesintisiz çalışmaları neticesinde 83 köy yolumuzun tamamını ulaşıma açmış bulunmaktayız.


Başlarkadı Orman İşletme hattında bir greyder, Dirgine Orman İşletme hattı ile Yağmurca hattında bir greyder 24 saat esasına göre sahada çalışmalarına devam ettiler. Şuanda ekiplerimiz mahallelerde ki yolları ulaşıma açmak için mücadele veriyorlar” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.