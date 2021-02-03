Devrek'te üst geçidin asansör inşaatı hızla devam ediyor

Devrek'te belediye tarafından yaptırılan üst geçit asansörünün inşaatı hızla devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi eski terminal mevkiinde Devrek Belediyesi tarafından yaptırılan üst geçit asansörünün inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Seçim döneminde verdiğimiz sözler ve projelerimiz tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Asansör inşaatını en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.