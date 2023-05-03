Devrek'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Devrek'te Jandarma ekipleri tarafından arama içerisinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ve aparatları yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçe sınırları içerisinde alınan arama kararına istinaden ekipler operasyon yaptılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda (50) gr. metamfetamin, (10) gr. Kubar Esrar, (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.