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Devrek'te yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliğine yönelik denetim yapıldı.


Devrek'te yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla “Yaya Önceliği” konusunda denetimler yapıldı.


Devrek Cumhuriyet Alanındaki yaya geçinde yapılan denetimde, yayalara ve sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda hem bilgilendirip hem de uyarırken, araçları durdurup sürücülere de broşürler dağıtıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takan sürücülere ekipler tarafından teşekkür edildi.

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