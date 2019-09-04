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Devrek'te yaz şenlikleri stantları kapandı

Devrek’te her yıl geleneksel olarak kurulan “Yaz Şenlikleri” stantları kapandı.

Devrek'te her yıl geleneksel olarak kurulan “Yaz Şenlikleri” stantları kapandı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan “Yaz Şenlikleri” alışveriş stantları kapanmaya başladı. Kurban bayramının hemen ardından Karşıyaka Mahallesine kurulan ve yaklaşık 240 stanttan meydana gelen alışveriş ile gıda üzerinde yoğunluk kazanan stantlar çevre il, ilçe, belde ve köylerdeki vatandaşların ilgi odağı olmuş ve ilçenin özellikle akşamdan sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar hareketli saatler yaşanmasına neden olmuştu.

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