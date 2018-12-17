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Devrek'te Yemen için kermes düzenlendi

Devrek’te Yemen için düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.

Devrek'te Yemen için düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde “Birlik ve Kardeşlik Platformu” tarafından düzenlenen ve tamamen gönüllü vatandaşlar tarafından desteklenen gıda kermesi Devrekliler tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanına kurulan ve tamamı gönüllü ev hanımları tarafından hazırlanan gıdalar cüzi bir miktar karşılında satılarak elde edilen gelir Yemen'e gönderilecek.


Yemen için açılan kermese verdikleri desteklerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar,” Orada yaşayan çok sayıda ihtiyaç sahibi insanlar var. Bizler de bu ihtiyaç sahibi kişilere destek vermek için açılan standa ki gıdaları satın alarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştular. çalışıyoruz" dediler.

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