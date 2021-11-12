İhlas Haber Ajansı

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Devrek'te zincirleme kaza: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi şehir merkezi trafik lambalarında M.A. idaresindeki 66 AAR 494 plakalı araç ile A.E. idaresindeki 67 NS 314 ve O.Ç. idaresindeki 67 NN 274 plakalı aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada M.A. isimli sürücü hafif şekilde yaralandı.


Yaralı sürücü vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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