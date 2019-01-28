Devrek'teki sokak hayvanları için kedi evi bağışladılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Devrek'te sokak hayvanları yararına düzenlenen kermese kedi evi ve beslenme odakları bağışında bulundu.

Zonguldak-Devrek'te “Sevimli Patiler” isimli kermes gerçekleştirildi. Sokak hayvanları yararına düzenlenen kermese Devrekli vatandaşların ilgisi ve katkısı takdirle karşılandı. Diğer taraftan Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu anlamlı organizasyona kayıtsız kalmayarak Devrek'te kullanılmak üzere kedi evi ve beslenme odakları bağışında bulundu.

Projenin başlangıcından sonuna kadar her adımında yoğun emek sarf eden Devrek MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şule Kıycı,”Bizleri kırmayarak, yanımızda olan ve kermesimize bağışta bulunan herkese sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a da yapmış olduğu bağışlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kedi evi ve beslenme odaklarının Mersin'den Devrek'e getirilmesi noktasında Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu'nun destek olacağını belirten Kıycı, Kazkondu'nun bu süreçte kendilerine oldukça destek verdiğini belirterek bir teşekkür de Devrek Belediyesine etti. Kıycı, kedi evleri ve beslenme odaklarının en kısa sürede Devrek'e getirileceğini söyledi.