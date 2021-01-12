Devrek'ten Türkiye'ye fide dağıtılacak

Çaydeğirmeni Beldesinde işadamı Mehmet Taşçı tarafından kurulan ve bölgenin en büyük fide üretim merkezi olacak tesislerin kurulma çalışmalarını yerinde görmek ve hayırlı, uğurlu olsun dileğinde bulunmak için tesislere giden Başkan Çetin Bozkurt firma yöneticisi Nida Taşçı'dan bilgiler aldı.

Bölgede büyük bir üretim tesisi kurmaları nedeniyle işadamları Mehmet ve Nida Taşçı'yı kutlayan Başkan Bozkurt, “Burada sadece fide üretimi değil iş istihdamı sağladığınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Yönetici Nida Taşçı da Başkan Bozkurt'a ziyaretlerinin kendilerine güç kattığını belirterek teşekkür etti.

900 M2'lik kapalı alanda kurulan tesis de fide üretimi otomatik sistemlerle yapılacak ve tohumlama ve gübreleme işlemleri de el değmeden yapılacak.