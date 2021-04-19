Devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi olarak çalışan Hayrullah Lülleci sabah saatlerinde kesilen ağacın altında kaldı. Arkadaşlarının yardımı ile devrilen ağacın altından çıkartılan orman işçisi için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Lülleci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.