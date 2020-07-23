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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru S. (21) idaresindeki 67 ABG 245 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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