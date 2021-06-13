Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karapınar beldesinde meydana geldi. Aşağı Çukurova Köyü Temenler Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Hasan Gülten'in tarlada çalıştığı sırada kontrolünden çıkan traktör devrildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü kazanın etkisiyle traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gülten, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Karapınar beldesinde uzun yıllardır kaporta ustalığı yapan Gülten'in ailesi ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi.