Devrilen traktörün altından yaralı olarak kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Çaydeğirmeni beldesine bağlı Himmetoğlu köyü Merkez Mahallesi'nde yaşandı. M.P. idaresindeki 67 NP 024 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü M.P. traktörün altında kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Devrek Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan M.P., ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Sürücü M.P. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.