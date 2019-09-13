DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Zonguldak'ta DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" iddiası ile 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.K., M.K. ve N.Ç. isimli şüpheliler, Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.